Darragh Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Noone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Noone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Noone 28 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Noone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darragh Noone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darragh Noone'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Darragh Noone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darragh Noone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darragh Noone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Noone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Nisan 2016 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2019 yılında Shelbourne

28 Kasım 2019 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2021 yılında CF Talavera B

24 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Bilinmiyor

22 Temmuz 2022 yılında Drogheda United

Darragh Noone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Noone şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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