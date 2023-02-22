Darragh Nugent kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darragh Nugent Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darragh Nugent adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darragh Nugent Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darragh Nugent 1 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darragh Nugent Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Darragh Nugent'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Darragh Nugent Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darragh Nugent isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darragh Nugent Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darragh Nugent futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rovers U19

1 Ocak 2021 yılında Shamrock Rovers

8 Temmuz 2021 yılında Longford Town

30 Kasım 2021 yılında Shamrock Rovers

1 Ocak 2022 yılında Drogheda United

30 Kasım 2022 yılında Shamrock Rovers

Darragh Nugent Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darragh Nugent şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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