Darrel Matsheke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darrel Matsheke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darrel Matsheke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darrel Matsheke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darrel Matsheke 4 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darrel Matsheke Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darrel Matsheke'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Darrel Matsheke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darrel Matsheke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darrel Matsheke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darrel Matsheke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Kasım 2020 yılında Kaizer Chiefs

30 Ağustos 2021 yılında Uthongathi

30 Haziran 2022 yılında Kaizer Chiefs

20 Temmuz 2022 yılında Swallows FC

30 Haziran 2023 yılında Kaizer Chiefs

Darrel Matsheke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darrel Matsheke şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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