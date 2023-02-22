Darren Cole kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Cole Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Cole adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Cole Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Cole 3 Ocak 1992 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Cole Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Darren Cole, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Darren Cole'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Darren Cole Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Cole isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Darren Cole Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Cole futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2010 yılında Glasgow Rangers

1 Ocak 2012 yılında Partick Thistle

6 Mayıs 2012 yılında Glasgow Rangers

27 Ağustos 2013 yılında Kulüpsüz

26 Aralık 2013 yılında Morton

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

20 Şubat 2015 yılında Livingston FC

15 Temmuz 2016 yılında Broxburn FC

1 Temmuz 2017 yılında Derry City

1 Ocak 2022 yılında Glentoran

11 Ağustos 2022 yılında Dungannon

31 Mayıs 2023 yılında Glentoran

Darren Cole Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Cole şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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