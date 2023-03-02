Darren Mcqueen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Mcqueen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Mcqueen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Darren Mcqueen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Darren Mcqueen 8 Mayıs 1995 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İngiltere,Grenada uyrukludur.Gerçek adı da Darren Laurie McQueen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Darren Mcqueen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fifty Fifty Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Darren Mcqueen'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Darren Mcqueen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Darren Mcqueen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Ipswich
28 Temmuz 2015 yılında Maldon/Tiptree
26 Temmuz 2016 yılında Ebbsfleet
30 Ocak 2017 yılında Maldon/Tiptree
31 Ocak 2017 yılında Ebbsfleet
23 Kasım 2018 yılında Sutton Utd
15 Şubat 2019 yılında Dartford
31 Mayıs 2019 yılında Sutton Utd
1 Temmuz 2019 yılında Dartford
18 Ağustos 2020 yılında FC Dag & Red
14 Ağustos 2021 yılında Dulwich Hamlet
31 Mayıs 2022 yılında FC Dag & Red
1 Temmuz 2022 yılında Ebbsfleet
Darren Mcqueen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Darren Mcqueen şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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