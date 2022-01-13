Dasit ne demek, TDK'ya göre Dasit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dasit ne demek? Dasit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dasit kelimesi. Peki dasit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dasit nedir, dasit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DASİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dasit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dasit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dasit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi

