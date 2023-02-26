Data Tsulaia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Data Tsulaia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Data Tsulaia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Data Tsulaia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Data Tsulaia 31 Temmuz 1994 tarihinde Martvili şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დათა წულაია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Data Tsulaia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Data Tsulaia, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Data Tsulaia'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Data Tsulaia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Data Tsulaia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Data Tsulaia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Data Tsulaia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında FK Zugdidi

1 Aralık 2018 yılında Chkherimela

1 Ocak 2019 yılında Merani Martvili

Data Tsulaia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Data Tsulaia şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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