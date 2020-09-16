Datça'da kum zambakları tekrar açtı, koparmanın cezası ise 73 bin 747 TL

Muğla'nın Datça ilçesinde 11 aylık bekleyişin ardından kum zambakları tekrar açtı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara, 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor.

Datça ilçesindeki Palamutbükü sahilinin sadece 50 metrelik küçük bir bölümünde, deniz kenarındaki taşlık alanlarda her yıl eylül-ekim ayları arasında 1 ay süreyle açan kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarını koparanlara, 73 bin 747 TL idari para cezası kesiliyor.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, kum zambaklarının nesli tehlike altında olan ve uluslararası sözleşmelerde korunan türler arasında yer aldığını söyledi. Kum zambaklarının kritik seviyede olan türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alır" dedi. Kum zambaklarını sökenlere "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 73 bin 747 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlükleri'ne bilgi verilmesini istedi.

Datça'da 20 yıldır balıkçılık yapan çevre gönüllüsü Göksel Şimşek (51), kum zambaklarının sezonun en güzel zamanı olan eylül ayı ortalarında açtığını hatırlatarak, "Ekim ayı ortalarına kadar yaşama şansları buluyorlar. Sonra bir daha ki seneye kadar kayboluyorlar. Hiç olmazsa bir ay rahatça açabilecek ortam sağlamalıyız ki, güzelce açsınlar, kokularını dilediğince çevreye yaysınlar. Datça'ya 20 yıl önce geldiğimde, kum zambakları doğal ortamlarında insanlarla barışık varlıklarını sürdürüyorlardı. Ancak son 5 yıldır sayıları hızla giderek azalmaya başladı. Turizm arttı, insan sayısı artı, kum zambakları zarar görmeye başladı" dedi.

Datça'da tatilini geçiren İstanbullu bankacı Mehmet Ali Okay (37) ise doğada kum zambaklarıyla ilk kez karşılaştığını belirterek, "Kum zambaklarının korunması için en büyük görev yerel yönetimlere düşüyor. Datça Belediyesi, bu sahilde açan kum zambaklarına sahip çıkmalıdır. Dünyada nesli tehlike altında olan kum zambaklarını gelecek nesillere miras bırakmak istiyorsak eğer, bu bölge koruma altına alınmalıdır. Bugün burada kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Kum zambaklarını görmek, fotoğraflamak beni mutlu etti. Umarım, gelecek nesillerde kum zambaklarını görme şansına ulaşırlar" diye konuştu.