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Datif ne demek, TDK'ya göre Datif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Datif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Datif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Datif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Datif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Datif ne demek, TDK'ya göre Datif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Datif ne demek? Datif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi datif kelimesi. Peki datif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre datif nedir, datif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Datif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Datif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre datif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yönelme durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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