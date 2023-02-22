Dauda Maigishiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dauda Maigishiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dauda Maigishiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dauda Maigishiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dauda Maigishiri {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dauda Maigishiri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dauda Maigishiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nasarawa United futbol takımında oynamaktadır. Nasarawa United takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dauda Maigishiri'nin Nasarawa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dauda Maigishiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dauda Maigishiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Nasarawa United
Dauda Maigishiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dauda Maigishiri şuan Nasarawa United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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