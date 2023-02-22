Dauda Maigishiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dauda Maigishiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dauda Maigishiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dauda Maigishiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.