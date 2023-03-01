Dave Sims Burgess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Sims Burgess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Sims Burgess adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dave Sims Burgess Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dave Sims Burgess 17 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David Sims-Burgess şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dave Sims Burgess Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dave Sims Burgess'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dave Sims Burgess Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dave Sims Burgess futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paulton
20 Temmuz 2020 yılında Yate Town
13 Kasım 2021 yılında Bath City
1 Temmuz 2022 yılında Taunton Town
Dave Sims Burgess Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dave Sims Burgess şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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