Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Turpel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dave Turpel ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Turpel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Turpel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Turpel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Turpel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Turpel 19 Ekim 1992 tarihinde Ettelbrück şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da David Jérôme Turpel şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Turpel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Dave Turpel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dave Turpel'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Turpel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Turpel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dave Turpel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Turpel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Etzella U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Etzella II

1 Ekim 2010 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2023 yılında Hesperange

Dave Turpel kimdir

Dave Turpel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Turpel şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Etzella Ettelbruck

Dave Turpel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 6 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dave Turpel nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son Haberler
Marcio Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcio Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcio Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gakuto Notsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gakuto Notsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gakuto Notsuda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gakuto Notsuda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Cillia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max De Cillia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Max De Cillia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takaaki Shichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takaaki Shichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Takaaki Shichi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takaaki Shichi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Altına yatırım yapanlara dikkat! 27 Şubat 2023 Pazartesi anlık Dolar, Euro ve altın fiyatları!
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi