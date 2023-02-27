Dave Turpel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dave Turpel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dave Turpel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dave Turpel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dave Turpel 19 Ekim 1992 tarihinde Ettelbrück şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da David Jérôme Turpel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dave Turpel Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallea Gestion S.A yapmaktadır. Dave Turpel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dave Turpel'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dave Turpel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dave Turpel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dave Turpel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dave Turpel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Etzella U19

1 Temmuz 2009 yılında FC Etzella II

1 Ekim 2010 yılında E. Ettelbrück

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2022 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2023 yılında Hesperange

Dave Turpel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dave Turpel şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dave Turpel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Etzella Ettelbruck

Lüksemburg takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 6 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 20 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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