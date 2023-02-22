David Adigun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Adigun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Adigun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Adigun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Adigun 23 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da David Ajeyemi Adigun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Adigun Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Adigun, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına - tarihinde katılmıştır. David Adigun'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Adigun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Adigun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Adigun şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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