David Ajiboye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ajiboye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ajiboye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ajiboye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ajiboye 28 Eylül 1998 tarihinde Bromley şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da David Ibukun Ajiboye şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ajiboye Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. David Ajiboye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Ajiboye'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Ajiboye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ajiboye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

David Ajiboye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ajiboye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında Worthing

10 Mart 2017 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2017 yılında Brighton U23

31 Ocak 2018 yılında Millwall U21

31 Mayıs 2018 yılında Brighton U23

5 Ağustos 2018 yılında Worthing

1 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd

1 Temmuz 2022 yılında Peterborough

1 Ocak 2023 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2023 yılında Peterborough

David Ajiboye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ajiboye şuan Sutton United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.