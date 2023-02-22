David Ariyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ariyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ariyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Ariyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Ariyo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Ariyo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. David Ariyo'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Ariyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Ariyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Sunshine Stars
David Ariyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Ariyo şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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