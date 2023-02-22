David Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bauer 28 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bauer Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim B futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Bauer'nin MFK Chrudim B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında MFK Chrudim B

David Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bauer şuan MFK Chrudim B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Radiměř (2011 - 2016)SK Polička (2016 - 2017)MFK Chrudim (2017 - 2022)

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