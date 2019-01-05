David Beckham Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD BECKHAM KİMDİR?

Doğum tarihi : 02.Mayıs.1975

David Beckham kaç yaşında : 44

Kilo & Boy :

Burcu : Boğa

Meslek : Futbolcu

David Beckham doğum yeri : Leytonstone, İngiltere

DAVİD BECKHAM BİYOGRAFİSİ

David Robert Joseph Beckham, 2 Mayıs 1975 tarihinde İngiltere, Leytonstone’da doğmuştur. Ted ve Sandra Beckham çiftinin üç çocuğundan en küçüğüdür. Babası Ted Beckham mutfak tesisatçısıdır, annesi Sandra ise bir kuafördür. David Beckham, Chase Lane İlkokulu ve Chingford Vakfı Okuluna gitti.

Futabasıyla birlikte futbol oynadığı Ridgeway Park'tan yüzyılın takımı Real Madrid'e uzanır. 1992 yılında profesyonel olarak M.United ile sözleşme imzalayan David Beckham, kariyerindeki ilk resmi golünü Galatasaray'a attı. 7 Aralık 1994'te “Manchester United” takımında oynarken “UEFA Şampiyonlar Ligi” maçlarında ilk gölünü 4-0 yendikleri Galatasaray’a atmıştır.

David Beckham, 1994-1995 sezonunda Preston North End takımına kiralık olarak gitti. 2 Nisan 1995'te tekrar Manchester United'e döndü.

İngiliz liginde ilk golünü ise 1995 Ağustos'unda Aston Villa'ya atan Beckham'ın unutulmaz golü de 1996 yılında kendi yarı alanından alıp Wimbledon ağlarına bıraktığı goldür.

1996-97 sezonunda “İngiltere Yılın Genç Futbolcusu” Ödülü'nün sahibi oldu. 1998-1999 sezonunda, hem Premier Lig'i, hem FA Cup'u, hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak ingiliz futbolunda bir ilke imza attılar.

Adını 1998 FIFA Dünya Kupası 2. turunda Arjantin'li rakibi Diego Simeone'ye attığrmızı kartla duyurmuştur.Bu hareketiyle ülkesinin kupa dışı kalmasına neden olan Beckham, 2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 90+2. dakikada kullandığı serbest vuruşun ağları bulmasıyla ,gemisini kurtaran kaptan olarak ,ülkesini finallere taşımıştır.

2003 yılında 35 milyon € karşılığında İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Real madrid'e 4 yıllık sözleşme imzalayarak transfer olmuştur. David Beckham 1 Temmuz 2007 itibaren Major League Soccer'a katılım göstermekte olan Los Angeles Galaxy'e, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemediği için bedelsiz olarak transfer olmuştur. Los Angeles Galaxy takımıyla yıllığı 50 milyon dolar olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu. Los Angeles Galaxy'de 23 numaralı formayi giyen David Beckham hala forma giymektedir.

2007-2008 sezonun ortasında, David Beckham İtalya’nın önemli takımlarından AC Milan takımına, birkaç aylığına kiralık olarak gitti. 2004'de dünyanın yüksek ücretli futbolcusu seçildi.

David Beckham, 9 kez İngiltere U-21, 107 kez de A Milli olmak üzere toplam 116 kez milli formayı giymiş bu maçlarda 17 gol atmıştır. Manchester United ve İngiltere milli takımında 7 numaralı forma giymiştir. Real Madrid ve Los Angeles Galaxy için 23 Numaralı forma giymiştir.

Londra'da 28 Kasım 2005 tarihinde, Los Angeles’de 27 Kasım 2009 tarihinde olmak üzere iki tane futbol futbol akademisi kurdu. Bacakları 70.000.000 dolara sigortalıdır. Kollarında bol miktarda döğme vardır.

Evliliği : David Beckham, 1997 yılında 90'lara damgasını vurmuş Spice Girls grubunun eski üyelerinden Victoria Beckham (Adams) ile flört etmeye başlar. David 24 Ocak 1998’te Victoria’ya evlenme teklif eder ve çiftin ilk çocukları; Brooklyn Joseph 4 Mart 1999’da dünyaya gelir. Çift, Luttrellstown Kalesi’nde 4 Temmuz 1999’da dünya evine girer. Çiftin dört aylık oğulları da yüzük taşıyıcısğünün maliyetinin 500,000£ olduğu sanılmaktadır. Beckhamların ikinci çocukları, Romeo James 1 Eylül 2002’de Londra’da doğar ve çiftin üçüncü oğulları Cruz David Beckham, 20 Şubat 2005’te Madrit’te dünyaya gelir. Brooklyn ve Romeo’nun vaftiz anneleri Elizabeth Hurley vaftiz babaları ise Elton John’dur.4.çocukları olan kızı “Harper Seven Beckham” 10 Temmuz 2011'de Los Angeles'da dünyaya geldi.

David Beckham, bir kaç tane de futbolla ilgili film çevirmiştir. Bu filmleri şunlardır:

2001 - Mike Bassett: İngiltere Yöneticisi

2002 - Bend It Like Beckham

2005 – Goal! The Dream Begins

2005 - Gerçek: The Movie

2006 - Zidane: Bir 21. Yüzyıl Portresi

2007 - Goal II: Living the Dream

2009 - Looking for Eric

Ödülleri :

1996-97 - İngiltere Yılın Genç Futbolcusu Ödülü

1996-97 - Sir Matt Busby Yılın Oyuncusu

1998- FIFA Dünya Kupası Turnuva Takımıyla

1999 - UEFA Yılın Kulüp Oyuncusu Ödülü

2001 - BBC Yılın Spor Adamı Ödülü

FIFA 100

2004 - ESPY Ödülleri - En İyi Erkek Futbol Oyuncusu Ödülü

2008 - ESPY Ödülleri - En İyi MLS Oyuncusu Ödülleri

2008 - English Football Hall of Fame

Profesyonel Kariyeri :

Yıl ..........................Kulüp ..........................Maç (gol)

1992-1994..............Manchester United.............1 (0)

1994.......................Preston (Kiralık) ..................5 (2)

1994-2003..............Manchester United.........389 (84)

2003-2007..............Real Madrid....................153 (19)

2007-2008..............LA Galaxy..........................30 (5)

2008- 2008.............A.C Milan (5 ay Kiralık).......2 (0)

2008- 2012.............LA Galaxy..........................

Milli Takım Kariyeri:

1994-1996..............İngiltere U-21.......................9 (0)

1996- .....................İngiltere ...........................107 (17)