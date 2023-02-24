David Bobal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bobal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bobal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Bobal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Bobal 31 Ağustos 1995 tarihinde Pásztó şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Bobal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&M International yapmaktadır. David Bobal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Bobal'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Bobal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Bobal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Bobal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Bobal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2010 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd

1 Eylül 2014 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2015 yılında Honvéd

5 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag

1 Şubat 2019 yılında Paksi FC

31 Ağustos 2019 yılında Zalaegerszeg

25 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

15 Ocak 2023 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2023 yılında Mezőkövesd

David Bobal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Bobal şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

David Bobal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 23 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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