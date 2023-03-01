David Bremang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Bremang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Bremang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Bremang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Bremang 21 Nisan 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David Asare Bremang şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Bremang Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Bremang'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Bremang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Bremang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Coventry U21
12 Temmuz 2021 yılında Barnsley U21
5 Şubat 2022 yılında Guiseley
3 Mart 2022 yılında Barnsley U21
19 Ağustos 2022 yılında Crawley Town
3 Şubat 2023 yılında Hungerford
David Bremang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Bremang şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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