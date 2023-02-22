David Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Carmona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Carmona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Carmona 11 Ocak 1997 tarihinde Palma del Río şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Carmona Sierra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Carmona Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. David Carmona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asteras Tripolis futbol takımında oynamaktadır. Asteras Tripolis takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Carmona'nin Asteras Tripolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Carmona Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidcarmona2/

David Carmona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Carmona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Carmona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Carmona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Juv. A

10 Temmuz 2015 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2018 yılında Cádiz CF

15 Temmuz 2019 yılında Racing

21 Temmuz 2020 yılında Cádiz CF

3 Ekim 2020 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2021 yılında Asteras Tripoli

David Carmona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Carmona şuan Asteras Tripolis takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

David Carmona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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