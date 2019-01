David Carradine Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

DAVİD CARRADİNE KİMDİR?

Doğum tarihi : 08.Aralık.1936 Ölüm tarihi : 03.Haziran.2009

David Carradine kaç yaşında öldü : 73

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Sinema Oyuncusu

David Carradine doğum yeri : Hollywood, Los Angeles, Kaliforniya, ABD

Ölüm yeri : Bangkok, Tayland

DAVİD CARRADİNE BİYOGRAFİSİ

Televizyonda 1972-1975 yılları arasında yayınlanan “Kung Fu” dizisindeki Kwai Chang Caine (çekirge) karakteri ile tanındı.

David Carradine, 8 Aralık 1936 tarihinde Hollywood, Los Angeles, Kaliforniya, ABD’de Ardanelle McCool, John Carradine çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Asıl adı John Arthur Carradine’dir. Babası da ünlü bir oyuncu idi. Anne babası, O 7 yaşında iken boşanmıştır. Keith Carradine, Robert Carradine, Bruce Carradine, Christopher Carradine adlarında 4 kardeşi vardır. David Carradine, California, San Francisco State Üniversitesi'nde müzik ve tiyatro eğitimi aldı.

Sinema dünyasına 1960'ların başında western dizileri "WagonTrain" ve "The Virginian" ile adımını attı ve 1972 yılında yayımlanmaya başlayan "Kung Fu" dizisindeki Kwai Chang Caine rolüyle üne kavuştu. Kung Fu dizisinde, vahşi batıda kasaba kasaba gezen bir keşiş olan Caine, maceraları sırasında zaman zaman çocukluğuna dönerek kendisine "Çekirge" diye seslenen hocası Po'dan aldığı nasihatleri hatırlıyordu.

1973 yılında yine Martin Scorsese'nin yönettiği "Mean Streets" filminde David Carradine; Robert De Niro ve Harvey Keitel gibi aktörlerle birlikte rol aldı.

1977 yılında İsveçli yönetmen İngman Bergman'ın "The Serpent's Egg" (Yılanın Yumurtası) filminde başrol oynadı.

1980 ve 90'lı yıllarda oynadığı filmlerde , alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle geçmişte elde ettiği başarıya ulaşamadı. Carradine bu dönemlerde, birçok düşük bütçeli filmde rol aldı.

David Carradine, Kung Fu dizisinin ilk kez yayımlanmasından 20 yıl sonra 1992'de Kwai Chang Caine rolüyle "Kung Fu: efsane sürüyor" dizisiyle yeniden Kung Fu dizisiyle kameraların karşısına geçti.

Quentin Tarantino'nun; 2003 yılında Kill Bill: Volume 1 ve 2004 yılında Kill Bill: Volume 2 filmlerinde Bill karakterini canlandırırken Uma Thurman, Daryl Hannah, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Chia Hui Liu, Michael Madsen ile birlikte oynadı.

Killi Bill filmleri ve Kung Fu dizisiyle Türkiye'de yakından tanınan Carradine, Altın Portakal Film Festivali için 2005 yılında Antalya'ya da gelmişti ve Yaşam Boyu Onur Ödülü verilmişti.

David Carradine, 3 Haziran 2009 tarihinde 73 yaşında Tayland'ın başkenti Bangkok'taki lüks bir otelin odasında kendini asarak intihar etmiştir.

David Carradine’nin intihar etmediği, yalnız başına yaptığı cind'ın başkenti Bangkok'taki otel odasında asılı halde bulunan Carradine'ın ölümünü araştıran polis yetkilisi Worapong Siewpreecha, Carradine'ın cesedinin, mastürbasyon amaçlı plastik bir seks aletinin bir ucu boynuna, diğer ucu ise cinsel organına bağlanmış halde bulunduğunu açıkladı. Siewpreecha'ya göre ölüm, plastik aletin uçlarının düğüm olması sebebiyle ünlü oyuncunun nefessiz kalması sonucunda gerçekleşti. Tayland Adalet Bakanlığı'na bağlı adli tıp uzmanı Porntip Rojanasunan ise, polis yetkililerini doğrulayarak, "David Carradine intihar etmedi. Ölüm sebebi masturbasyon sırasında meydana gelen talihsiz bir kaza" diye konuştu. Uzmanlar, David Carradine'ın ölümle biten fantezisinin tıptaki karşılığının 'oto-erotizm asfiksi' olduğunu belirtirken, kimi uzmanlar da, "Cinsel sapıklığa girer" yorumunda bulundu.

Evlilikleri :

1.eşi: 1960 yılında Donna Lee Becht ile evlendi. 1968 yılında boşandı.

2.eşi: 1977 yılında Linda Gilbert ile evlendi. 1983 yılında boşandı.

3.eşi: 1988 yılında Gail Jensen ile evlendi. 1997 yılında boşandı.

4.eşi: 1998 yılında Marina Anderson ile evlendi. 2001 yılında boşandı.

5.eşi: 2004 yılında Annie Bierman ile evlendi.

Ödülleri :

2005 - Action On Film International Film Festival Lifetime Achievement Award

2004 - Saturn Award for Best Supporting Actor - Kill Bill.

1976 - National Board of Review of Motion Pictures, Best Actor, - Bound for Glory.

Filmleri ve Dizileri :

Yönetmen :

2001 - Lizzie McGuire (TV Dizisi)

Oyuncu :

2012 - Night of the Templar (Shopkeeper) (Sinema Filmi)

2010 - True Legend (Anton) (Sinema Filmi)

2010 - Dinocroc vs. Supergator (Jason Drake) (TV Filmi)

2010 - Corman's World: Exploits of a ... (Kendisi) (Sinema Filmi)

2009 - The Rain (Clive Jonis) (Sinema Filmi)

2009 - Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Poon Dong) (Sinema Filmi)

2009 - Autumn (Philip) (Sinema Filmi)

2009 - Archie's Final Project (Vargas) (Sinema Filmi)

2008 - Hell Ride (Sinema Filmi)

2008 - Chatham (Kaptan Zeb) (Sinema Filmi)

2007 - Treasure Raiders (Pierre) (Sinema Filmi)

2007 - Homo Erectus (Mookoo) (Sinema Filmi)

2007 - Destansı Bir Film (Müze Müdürü) (Sinema Filmi)

2007 - Dehşet Gecesi (Wade) (Sinema Filmi)

2007 - Camille (Kovboy Bob) (Sinema Filmi)

2007 - Blizhniy Boy: The Ultimate Fig... (Mikhail) (Sinema Filmi)

2007 - Bir Banka Nasıl Soyulur (Nick) (Sinema Filmi)

2007 - Big Stan (Usta Hoca) (Sinema Filmi)

2005 - Yüzük Tutkunları (Kendisi) (Sinema Filmi)

2005 - Sage Irmağında Mucize (Ike) (Sinema Filmi)

2005 - Kardeşlerin İntikamı (Driscoll) (Sinema Filmi)

2004 - Saçlar Havaya (Bay Snerz-Seslendirme) (Sinema Filmi)

2004 - Kill Bill: Volume 2 (Bill) (Sinema Filmi)

2004 - Dead and Breakfast (Bay Wise) (Sinema Filmi)

2003 - Kill Bill: Volume 1 (Bill) (Sinema Filmi)

2003 - Bala perdida (Michael Morrison) (Sinema Filmi)

2001 - Lizzie McGuire (Himself) (TV Dizisi)

1999 - Shepherd (Ventriloquist) (Sinema Filmi)

1998 - Robinson Ailesi (Sheldon Blake) (Sinema Filmi)

1997 - The Rage (Lucas McDermott) (Sinema Filmi)

1992 - Waxwork II: Lost in Time (Dilenci) (Sinema Filmi)

1992 - Kung Fu: efsane sürüyor (Kwai Chang Caine) (TV Dizisi)

1992 - Hayvansal İçgüdü (William Lamberti) (Sinema Filmi)

1990 - Teldeki Kuş (Eugene Sorenson) (Sinema Filmi)

1990 - Martial Law (Dalton Rhodes) (Sinema Filmi)

1990 - Dune Warriors (Michael) (Sinema Filmi)

1986 - Armed Response (Jim Roth) (Sinema Filmi)

1985 - Kuzey ve Güney (Justin LaMotte ) (TV Dizisi)

1984 - The Warrior and the Sorceress (Kain) (Sinema Filmi)

1983 - Beyaz Kurt (Rawley) (Sinema Filmi)

1982 - Trick or Treats (Richard) (Sinema Filmi)

1982 - Q (Shepard) (Sinema Filmi)

1980 - The Long Riders (Cole Younger) (Sinema Filmi)

1979 - Fast Charlie... the Moonbeam R... (Charlie Swattle) (Sinema Filmi)

1978 - Gray Lady Down (Gates) (Sinema Filmi)

1978 - Dostu Olmayan Adam (Kör Adam) (Sinema Filmi)

1978 - Deathsport (Kaz Oshay) (Sinema Filmi)

1977 - Yılanın Yumurtası (Abel Rosenberg) (Sinema Filmi)

1977 - Thunder and Lightning (Harley Thomas) (Sinema Filmi)

1976 - Cannonball! (Coy Buckman) (Sinema Filmi)

1976 - Bound for Glory (Woody Guthrie) (Sinema Filmi)

1975 - Death Race 2000 (Frankenstein) (Sinema Filmi)

1973 - Uzun Veda (Dave) (Sinema Filmi)

1973 - Arka Sokaklar (Sarhoş) (Sinema Filmi)

1972 - Aşk ve Ölüm (Bill Shelly) (Sinema Filmi)

1972 - 1975 - Kung Fu (Kwai Chang Caine) (TV Dizisi)

1970 - Son Kurban (David) (Sinema Filmi)

1969 - Young Billy Young (Jesse Boone) (Sinema Filmi)

1969 - The Good Guys and the Bad Guys (Waco) (Sinema Filmi)

1969 - Cennette Bile Affetmem (Colebeck) (Sinema Filmi)

1966 - Bir Hırsız Aranıyor (Felix) (Sinema Filmi)