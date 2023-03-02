David Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Castro 9 Ekim 1995 tarihinde Cuntis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David Castro Pazos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Castro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Castro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Castro'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Portonovo SD

1 Temmuz 2014 yılında Estradense

1 Temmuz 2016 yılında Céltiga FC

1 Temmuz 2017 yılında Pontevedra

17 Temmuz 2019 yılında V. Mestalla

6 Eylül 2020 yılında CD Numancia

1 Temmuz 2021 yılında Racing Ferrol

David Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Castro şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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