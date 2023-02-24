David Cavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cavic 21 Kasım 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da David Čavić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cavic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. David Cavic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Cavic'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Cavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Cavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Cavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Banja Luka U17

1 Temmuz 2019 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2021 yılında B. Banja Luka

29 Temmuz 2022 yılında Leotar Trebinje

30 Haziran 2023 yılında B. Banja Luka

David Cavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cavic şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

David Cavic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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