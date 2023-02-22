David Cawley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cawley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cawley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cawley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cawley 17 Eylül 1991 tarihinde Ballina, Mayo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cawley Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Cawley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. David Cawley'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

David Cawley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DavidCawley22

David Cawley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Cawley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Cawley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cawley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ipswich U21

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2012 yılında Sligo Rovers

1 Ocak 2016 yılında St. Pat's

1 Ocak 2017 yılında Galway United

1 Ocak 2018 yılında Sligo Rovers

David Cawley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cawley şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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