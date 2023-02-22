David Chimezie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Chimezie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Chimezie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Chimezie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Chimezie {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Chimezie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. David Chimezie, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. David Chimezie'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Chimezie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Chimezie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Warri Wolves FC
1 Kasım 2021 yılında Enugu Rangers
David Chimezie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Chimezie şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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