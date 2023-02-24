David Colic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Colic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Colic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Colic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Colic 12 Nisan 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da David Čolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Colic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Colic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Colic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Colic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Colic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Colic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Colic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar BL

1 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

8 Temmuz 2022 yılında Sloga Meridian

David Colic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Colic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

David Colic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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