David Cuperman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cuperman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cuperman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cuperman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cuperman 8 Kasım 1996 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya,İsrail uyrukludur.Gerçek adı da David Cuperman Coifman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cuperman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alinea yapmaktadır. David Cuperman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Cuperman'nin FC Ashdod ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Cuperman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Cuperman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Cuperman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cuperman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Averett Univ.

1 Ocak 2018 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Fortaleza CEIF

1 Ocak 2021 yılında Alianza Petrol.

22 Ocak 2022 yılında Fortaleza CEIF

14 Temmuz 2022 yılında FC Ashdod

David Cuperman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cuperman şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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