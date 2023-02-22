David Cushley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Cushley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Cushley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Cushley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Cushley 22 Temmuz 1989 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Cushley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Cushley'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Cushley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Cushley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Cushley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Cushley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Ballymena

1 Temmuz 2010 yılında Lisburn FC

1 Temmuz 2012 yılında Ballymena

1 Temmuz 2016 yılında Crusaders

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

David Cushley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Cushley şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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