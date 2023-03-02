David Del Pozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Del Pozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Del Pozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Del Pozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Del Pozo 5 Haziran 1997 tarihinde Getafe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da David del Pozo Guillén şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Del Pozo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Del Pozo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. David Del Pozo'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Del Pozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Del Pozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Del Pozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Del Pozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Getafe CF B

1 Temmuz 2018 yılında Navalcarnero

10 Temmuz 2019 yılında Inter de Madrid

5 Ağustos 2020 yılında Albacete

22 Ocak 2021 yılında Las Rozas CF

30 Haziran 2021 yılında Albacete

2 Şubat 2022 yılında Racing Ferrol

David Del Pozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Del Pozo şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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