David Delic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Delic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Delic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Delic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Delic 5 Şubat 2004 tarihinde Pancevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Delic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac U19 futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac U19 takımına 22 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. David Delic'nin OFK Vrsac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Delic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Delic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Delic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Delic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2021 yılında Vrsac U19

30 Haziran 2023 yılında Pancevo U19

David Delic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Delic şuan OFK Vrsac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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