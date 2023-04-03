David Dosen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Dosen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Dosen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Dosen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Dosen 2 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Dosen Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Dosen'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Dosen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Dosen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Dosen şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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