David Fisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Fisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Fisher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Fisher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Fisher 9 Aralık 2001 tarihinde Reigate şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere,Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Fisher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Every Aspect yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Fisher'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Fisher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Fisher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Eylül 2020 yılında Carshalton Ath.
16 Kasım 2020 yılında Wimbledon U18
17 Kasım 2020 yılında Hampton & Rich.
31 Mayıs 2021 yılında Wimbledon U18
1 Temmuz 2021 yılında AFC Wimbledon
30 Temmuz 2021 yılında Hampton & Rich.
31 Mayıs 2022 yılında AFC Wimbledon
David Fisher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Fisher şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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