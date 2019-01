David Franzoni Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD FRANZONİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 04.Mart.1947

David Franzoni kaç yaşında : 72

Burcu : Balık

Meslek : Senarist

David Franzoni doğum yeri : Kaliforniya, ABD.

DAVİD FRANZONİ BİYOGRAFİSİ

Gladyatör filminin senaristidir.

David Franzoni, 4 Mart 1947 tarihinde ABD’de Kaliforniya’da doğmuştur. Tam adı David Harold Franzoni’dir. Vermont Üniversitesinden jeoloji ve paleontoloji eğitimi alarak 1970 yılında mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra Avrupa, Türkiye, Kıbrıs, Ortadoğu, Güney Asya, Hindistan, Tayland, Malay Yarımadası boyunca ve nihayet Singapur, Avustralya ve Güney Amerika olmak üzere dünya çapında bir motosiklet gezisi yaptı.

Malibu, Kaliforniya'da yaşayan David Franzoni, Amerikalı senarist ve film yapımcısıdır.

David Franzoni, Nancy Franzoni ile evlidir ve Hudson Franzoni adında bir oğlu vardır.

1997 yılında yönetmenliğiniSteven Spielberg'in yaptığı ve başrollerinde Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Matthew Mcconaughey, Stellan Skarsgard, Djimon Hounsou’nun oynadığı, konusu gerçek bir olaya dayanan “Amistad” filminin senaryosunu yazdı.

2000 yılında yönetmenliğini Ridley Scott’un yaptığı, Russell Crowe ve Joaquin Phoenix'in başrollerde olduğu “Gladyatör” adlı filmin senaryosunu John Logan ve William Nicholson ile beraber yazdı. Bu film ile 2000 senesinde Altın Küre Ödülü’nde En İyi Film ödülünü de kazandı.

2004 yılında Clive Owen, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen, Joel Edgerton, Hugh Dancy, Ray Winstone, Ray Stevenson ve Keira Knightley’in oynadığı “Kral Arthur” adlı filmin senaryosunu yazmıştır.

David Franzoni, 2016 yılında Mevlana Celaleddin Rumi’nin hayatıyla ilgili yeni bir film çekeceği duyuruldu.

Filmleri ve Dizileri :

Senaryo :

2004 - Kral Arthur (Sinema Filmi)

2000 - Gladyatör (Sinema Filmi)

1997 - Amistad (Sinema Filmi)

1992 - Citizen Cohn (Tv Filmi)

1986 - Jumpin Jack Flash (Sinema Filmi)

Yapımcı :

2014 - Black and White Stripes: The J... (Sinema Filmi)

2000 - Gladyatör (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2005 - Strength and Honor: Creating the World of 'Gladiator' (Kendisi)