David Garden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Garden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Garden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Garden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Garden 20 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Garden Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO10 Sports yapmaktadır. David Garden, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Garden'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Garden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Garden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21
David Garden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Garden şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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