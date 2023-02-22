David Grof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Grof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Grof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Grof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Grof 17 Nisan 1989 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Gróf Dávid Attila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Grof Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. David Grof, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Grof'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Grof Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DavidGrof23

http://www.instagram.com/davidgrof99/?hl=hu

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David Grof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Grof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

David Grof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Grof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2003 yılında Vasas Jgd.

1 Temmuz 2004 yılında Vasas U17

1 Ağustos 2005 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2006 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2007 yılında Hibernian FC

1 Mart 2009 yılında Kulüpsüz

26 Temmuz 2010 yılında Notts County

31 Ocak 2011 yılında Mansfield Town

31 Mayıs 2011 yılında Notts County

19 Temmuz 2011 yılında FC Walsall

18 Mart 2013 yılında Kulüpsüz

21 Kasım 2013 yılında Goslarer SC

1 Temmuz 2014 yılında Berliner AK

1 Ocak 2015 yılında Notts County

27 Temmuz 2015 yılında Csákvár

5 Temmuz 2016 yılında Honvéd

2 Temmuz 2019 yılında Ferencváros

4 Eylül 2020 yılında Debrecen

30 Haziran 2021 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2021 yılında Debrecen

31 Ocak 2023 yılında APO Levadiakos

David Grof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Grof şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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