David Guetta Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD GUETTA KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Kasım.1967

David Guetta kaç yaşında : 52

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Prodüktör

David Guetta doğum yeri : Paris

DAVİD GUETTA BİYOGRAFİSİ

David Pierre Guetta, 7 Kasım 1967’de Paris’de doğmuştur. Babası Fas göçmeni bir Yahudi, annesi Belçika kökenlidir. 2006 yılında az rastlanan bir kalp hastalığı geçirip 3 ay hastanede yatmıştır.

Davris’te Broad Club’da DJ’lik yapmıştır. Önceleri popüler şarkılar çalan Guetta, house müziği 1987 yılında Farley Jackmaster Funk’ın bir şarkısını radyoda duyarak keşfetmiştir. Gelecek yıl, gece kulüplerinde kendi setlerini sunmaya başlamıştır. 1990′da, Fransız rapçi Sidney Duteil ile “Nation Rap” adında bir hip-hop düeti yayınlamıştır.

David Guetta, dünyanın en iyi prodüktörlerinden biridir. Madonna, Rihanna, Akon, Black Eyed Peas, Jennifer Lopez, Shakira, Kelly Rowland gibi isimlerle çalışmıştır.

1980 ve 90´larda kulüplerde DJ´lik yapan Guetta, Gum Productions´ı kurdu ve ilk albumü Just a Little More Love´ketiyle piyasaya sürdü, ardından Guetta Blaster (2004) ve Pop Life (2007) albümlerini piyasaya çıkardı. Sonra da 2009´da One Love adını taşıyan dördüncü stüdyo albümünü yayımladı. 2011’de de Nothing But the Beat adlı albümünü yayınladı.

1994 yılında David Amerikan house vokalisti Robert Owens ile birlikte düet yaparak ilk single’ı “Up & Away”i yayınlamıştır.

1995 yılında David “Le Palace” adlı bir gece klübünün yöneticisi olmuştur ve bu klüpte partiler düzenlemeye devam etmiştir.

2007 yılında “Pop Life” albümünün tanıtımı için dünyanın çeşitli mekanlarında DJ performansları sergiledi. 5 Temmuz 2008′de David ve karısı Cathy, Stade de France’da UNIGHTED BY CATHY GUETTA adında bir organizasyona imza attılar. Burada David, 40.000 izleyicinin önünde Tiësto, Carl Cox, Joachim Garraud ve Martin Solveig ile beraber performans sergiledi. Ayrıca artık Unighted partisi her yıl geleneksel olarak yapılmaktadır.

Kasım 2010’da “one love” isimli albümünü çıkarmıştır. Albümün çıkış parçası, Rihanna ile çalıştığı Who is that chick’tir. 2011 Grammy ödüllerinde Madonna ile yaptığı “revolver” yılın remix’i ödülünü almıştır ayrıca 2010 yılında da Guetta’nın Grammy’e 4 adaylığı bulunuyordu. Kelly Rowland ile yaptığı “when love takes over” şarkısı yılın remix’i ödülünü bu yılda aldı.

2010′da DJ Mag dergisi tarafından dünyanın en iyi ikinci DJ’i ve en iyi House DJ’i seçildi. 2010 Yılında David 5 tane Grammy Ödülü adaylığı getirdi fakat bunlardan sadece bir tanesini kazanabildi. Ayrıca 11 Temmuz 2008(İstanbul), 22 Haziran 2009(Antalya), 10 Nisan 2010(İstanbul) ve 5 Temmuz 2010(Antalya) tarihlerinde de ülkemize gelip performanslar gerçekleştirmiştir.

David Guetta, Dj Mag Top 100 Dj oylamasında Armin Van Buuren’nin ardından 2. Sırada yer almaktadır ve O da Armin gibi bir Power Fm Dj’idir

Evlilikleri : 1992 yılından beri Cathy Guetta ile evlidir ve Tim Elvis (2004 doğumlu) Angie (2007 doğumlu) adlarında 2 çocuğu vardır.

DJ Ödülleri:

2007 yılında, DJ Ödülleri: Uluslararası En İyi DJ

2007 yılında, DJ Ödülleri: En İyi Ibiza Night - Fuck Me I´m Famous

2007 yılında, DJ MAG: 10. En İyi DJ

Albümleri :

Just a Little More Love (2002)

Guetta Blaster (2004)

Pop Life (2007)

One Love (2009)

Nothing But the Beat (2011)