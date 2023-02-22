David Holoubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Holoubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Holoubek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Holoubek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Holoubek 19 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Holoubek Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Holoubek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Holoubek'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Holoubek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Holoubek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Holoubek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Holoubek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B

David Holoubek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Holoubek şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Nová Včelnice (2008-2015), TJ Sokol Jindřichův Hradec (2011), FC MAS Táborsko (2015-2016), AC Sparta Praha (2016-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.