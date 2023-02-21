David Huf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Huf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Huf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Huf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Huf 23 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Huf Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. David Huf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. David Huf'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Huf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Huf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Huf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Huf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pardubice

12 Ağustos 2022 yılında Dukla Prag

31 Aralık 2022 yılında Pardubice

David Huf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Huf şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Huf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ SK Jevíčko (2005 - 2008)SKP Slovan Moravská Třebová (2008 - 2010)TJ Svitavy (2010 - 2011)TJ SK Jevíčko (2010 - 2012)TJ Svitavy (2012 - 2013)FK Pardubice (2013 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 9 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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