David Jambor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jambor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jambor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jambor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jambor 31 Ocak 2003 tarihinde Nové Město na Moravě şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jambor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. David Jambor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Jambor'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Jambor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Jambor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Jambor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jambor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2020 yılında Zbrojovka Brno

28 Temmuz 2021 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2021 yılında Zbrojovka Brno

25 Ağustos 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2023 yılında Zbrojovka Brno

David Jambor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jambor şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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