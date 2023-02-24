David Jevtic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jevtic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Jevtic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Jevtic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Jevtic 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da David Jevtić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Jevtic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Jevtic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Jevtic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Jevtic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Jevtic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Jevtic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bijeljina U19

2 Ağustos 2021 yılında Bilinmiyor

28 Şubat 2022 yılında FK Drina Zvornik U19

1 Temmuz 2022 yılında Drina Zvornik

David Jevtic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Jevtic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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