David Kalnoki Kis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kalnoki Kis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kalnoki Kis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kalnoki Kis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kalnoki Kis 6 Ağustos 1991 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kalnoki Kis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vladan Filipovic yapmaktadır. David Kalnoki Kis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. David Kalnoki Kis'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Kalnoki Kis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kalnoki Kis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kalnoki Kis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kalnoki Kis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında MTK U17

1 Temmuz 2008 yılında MTK U19

17 Temmuz 2009 yılında Oldham Athletic

15 Şubat 2010 yılında MTK U19

1 Temmuz 2010 yılında MTK Budapest

15 Temmuz 2015 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

19 Eylül 2018 yılında Honvéd

18 Ocak 2021 yılında Zalaegerszeg

David Kalnoki Kis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kalnoki Kis şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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