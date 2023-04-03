David Kaua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kaua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kaua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Kaua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Kaua 12 Mart 2005 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da David Kauã Ramos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Kaua Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RBC Talent Group yapmaktadır. David Kaua, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Kaua'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
David Kaua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Kaua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Temmuz 2022 yılında Palmeiras U20
30 Kasım 2023 yılında Resende U20
David Kaua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Kaua şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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