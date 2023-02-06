David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David 8 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio David Souza de Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. David, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ceará Sporting Club futbol takımında oynamaktadır. Ceará Sporting Club takımına - tarihinde katılmıştır. David'nin Ceará Sporting Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

David Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David şuan Ceará Sporting Club takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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