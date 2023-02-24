David Konya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Konya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Konya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Konya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Konya 20 Haziran 1993 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Konya Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Konya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 24 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. David Konya'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Konya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Konya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Konya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Konya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2010 yılında Hévíz SK

31 Temmuz 2014 yılında Pécsi EAC

3 Ağustos 2015 yılında Pécsi MFC

25 Ocak 2019 yılında Pécsi EAC

24 Temmuz 2019 yılında Pécsi MFC

David Konya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Konya şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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