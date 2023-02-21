David Kozel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Kozel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Kozel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Kozel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Kozel 28 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Kozel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. David Kozel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. David Kozel'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Kozel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Kozel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Kozel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Kozel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Dukla B

1 Mayıs 2020 yılında Dukla Prag

David Kozel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Kozel şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Dobřejovice (2008 - 2010)FK Dukla Praha (2010 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.