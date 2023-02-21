David Krcik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krcik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Krcik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Krcik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Krcik 28 Haziran 1999 tarihinde Prievidza şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Dávid Krčík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Krcik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. David Krcik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Krcik'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Krcik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Krcik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Krcik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Krcik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banik Prievidza

15 Temmuz 2019 yılında Liptovsky Mik.

21 Ocak 2022 yılında Jihlava

30 Haziran 2022 yılında Liptovsky Mik.

22 Temmuz 2022 yılında Karvina

David Krcik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Krcik şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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