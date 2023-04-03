David Krupicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krupicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? David Krupicka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Krupicka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.