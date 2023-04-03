David Krupicka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Krupicka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Krupicka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Krupicka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Krupicka 11 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Krupička şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Krupicka Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Banik Ostrava B futbol takımında oynamaktadır. FC Banik Ostrava B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Krupicka'nin FC Banik Ostrava B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Krupicka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Krupicka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Ostrava U19
1 Ocak 2023 yılında Ostrava B
David Krupicka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Krupicka şuan FC Banik Ostrava B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Baník Ostrava (2012 - )
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