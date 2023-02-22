David Latal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Latal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Latal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Latal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Latal 21 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Látal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Latal Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. David Latal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Latal'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

David Latal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Latal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Latal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Latal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Chrudim

David Latal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Latal şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Jiskra 2008 (2009 - 2013)Sokol Boříkovice (2013 - 2016)FK Letohrad (2016 - 2019)MFK Chrudim (2019 - 2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.