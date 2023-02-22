David Ludvicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ludvicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ludvicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ludvicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ludvicek 24 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Ludvíček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ludvicek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Ludvicek'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Ludvicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ludvicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ludvicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ludvicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dukla Prag U19

27 Ağustos 2020 yılında Sokol Libis

11 Mayıs 2021 yılında Dukla B

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

22 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2023 yılında Dukla Prag

David Ludvicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ludvicek şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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