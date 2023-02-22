David Machacek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Machacek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Machacek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Machacek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Machacek 14 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da David Macháček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Machacek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 17 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. David Machacek'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Machacek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Machacek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Machacek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Machacek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Slavia Prag B

6 Eylül 2019 yılında FK Jablonec B

5 Ocak 2021 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2021 yılında FK Jablonec B

17 Eylül 2021 yılında SFC Opava

David Machacek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Machacek şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Machacek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hradec Králové (2006 - 2015)SK Slavia Praha (2015 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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